Баффер перейшов на українську мову, щоб нагадати про бій Ломаченка

Легендарний ринг-анонсер Майкл Баффер нагадав про бій Василя Ломаченка і Люка Кемпбелла, зробивши це українською мовою:

(Орфографія і пунктуація збережені)

"Кращий боєць в світі приходить до Лондона 31 серпня боротися Луки Кемпбелл. Це буде велика ніч Міжнародна боксерська!" - написав Баффер у себе в Intstagram.

Нагадаємо, що Василь Ломаченко повернеться в ринг 31 серпня. Поєдинок проти Люка Кемпбелла пройде в Лондоні на O2 Arena, а букмекери вже опублікували котирування на бій.

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