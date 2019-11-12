"Бачу недоліки": американський чемпіон зробив зухвалий випад на адресу Ломаченка

Чемпіон WBC в легкій вазі Девін Гейні впевнено заявив, що зможе побити чемпіона за версіями WBO і WBA Василя Ломаченка.

"Я бачу його недоліки, які міг би використовувати. Мій джеб є вирішальним фактором, він відрізняє мене від всіх інших боксерів, дає мені особливу перевагу. Чесно кажучи, я не прокручував цю зустріч у себе в голові, оскільки сумніваюся, що поєдинок проти Ломаченка стане моїм наступним боєм", – розповів Гейні в інтерв'ю Sky Sports.

Василь Ломаченко та Девін Гейні Boxing Scene

Американець також уважно стежив за боєм Ломаченка проти Люка Кемпбелла, в якому українець переміг одноголосним рішенням суддів.

"Я вважаю, що це був хороший поєдинок, в якому Ломаченко показав деякі свої недоліки. Люк Кемпбелл непогано використовував джеб, завдавав хороші удари в корпус, але не заслужив загальної перемоги. Щоб побити Ломаченка, необхідно перевершити його в роботі ніг, оскільки це найсильніша його сторона", – додав Гейні.

Як повідомляв Obozrevatel, тренер Олександра Усика Сергій Пуцов розкрив незвичайний секрет підготовки Василя Ломаченка до поєдинків.

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