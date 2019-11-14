Ашот Болян застрелений: з'явилося відео з місця вбиства чемпіона світу

У Москві ввечері 13 листопада в віці 40 років був убитий чемпіон світу з тайського боксу Ашот Болян.

Уродженця Вірменії розстріляли біля будинку №59 на Нахімовському проспекті в столиці Росії поруч із його автомобілем Infinity. Вбивця зробив у відомого спортсмена кілька пострілів із пістолета з глушником. Тіло Боляна знайшов місцевий житель, який побачив його у світлі фар, коли паркував своє авто.

Telegram-канал Mash опублікував перше відео з місця події. На ролику видно, що у дворі будинку, де скоєно злочин, працюють оперативники та бригада швидкої допомоги.

Зазначимо, що Болян за свою кар'єру тричі ставав чемпіоном світу і 17 разів вигравав різні міжнародні турніри. Йому належить неймовірний рекорд – за секунду боєць здійснив 11 ударів.

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