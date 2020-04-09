Чемпіон світу в напівважкій вазі росіянин Артур Бетербієв (16-0, 16 КО) заявив, що готовий знову побитися з Олександром Гвоздиком (17-1, 14 КО), якщо українець завоює чемпіонський титул.

"Зазвичай реванш вимагають, коли людина від очманілого удару впала, або роздільне рішення суддів. А так... Якщо в майбутньому доведеться з ним зустрітися, то ніяких проблем, буду радий зустрітися. Для мене це теж буде цікаво. Зараз у реванші сенсу немає, але раптом він стане чемпіоном світу, у нього буде пояс. Тоді буду радий з ним побоксувати ще раз", – цитує слова Бетербієва видання Спорт-Експрес.

Артур Бетербієв

Нагадаємо, що 18 жовтня 2019 року Бетербієв здобув перемогу над Гвоздиком технічним нокаутом у 10-му раунді та завдав йому першої поразки в кар'єрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше росіянин заявляв, що не хоче реваншу з українцем, бо хоче рухатися далі.