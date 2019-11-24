Відомий український боксер здобув перемогу ефектним нокаутом в чемпіонському бою

Відомий український боксер середньої ваги Андрій Великовський (15-2-1, 9 KO) нокаутував поляка Патрика Шиманьскі (20-3, 10 KO).
Бій за вакантний титул інтернаціонального чемпіона Польщі відбувся на арені MOSiR Hall в Радомі.
Зустріч проходила під диктовку 25-річного маріупольця, який в 4-м раундом ефектним ударом відправив опонента на канвас.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися кращі фотографії поєдинку, а також відео нокауту.
Андрій Великовський
MB Promotion
Андрій Великовський (в білих трусах з червоним поясом)
MB Promotion
Андрій Великовський (в білих трусах з червоним поясом)
MB Promotion
Андрій Великовський (в білих трусах з червоним поясом)
MB Promotion
Андрій Великовський (в білих трусах з червоним поясом)
MB Promotion
Андрій Великовський
MB Promotion
Андрій Великовський
MB Promotion
Андрій Великовський
MB Promotion
Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 вересня Великовський нокаутував мексиканця Хосе Кастанеду (14-12-2, 5 КО).
Поєдинок на вечорі боксу Sparta Boxing Promotions в Києві завершився в 7-му раунді.
Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!