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24 листопада • оновлено в 11:28
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Відомий український боксер здобув перемогу ефектним нокаутом в чемпіонському бою

5.2т
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Відомий український боксер середньої ваги Андрій Великовський (15-2-1, 9 KO) нокаутував поляка Патрика Шиманьскі (20-3, 10 KO).

Бій за вакантний титул інтернаціонального чемпіона Польщі відбувся на арені MOSiR Hall в Радомі.

Зустріч проходила під диктовку 25-річного маріупольця, який в 4-м раундом ефектним ударом відправив опонента на канвас.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися кращі фотографії поєдинку, а також відео нокауту.

Андрій Великовський

Андрій Великовський

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Андрій Великовський (в білих трусах з червоним поясом)

Андрій Великовський (в білих трусах з червоним поясом)

MB Promotion

Андрій Великовський (в білих трусах з червоним поясом)

Андрій Великовський (в білих трусах з червоним поясом)

MB Promotion

Андрій Великовський (в білих трусах з червоним поясом)

Андрій Великовський (в білих трусах з червоним поясом)

MB Promotion

Андрій Великовський (в білих трусах з червоним поясом)

Андрій Великовський (в білих трусах з червоним поясом)

MB Promotion

Андрій Великовський

Андрій Великовський

MB Promotion

Андрій Великовський

Андрій Великовський

MB Promotion

Андрій Великовський

Андрій Великовський

MB Promotion

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Брата Уайлдера відправили в важкий нокаут одним ударом - опубліковано відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 вересня Великовський нокаутував мексиканця Хосе Кастанеду (14-12-2, 5 КО).

Поєдинок на вечорі боксу Sparta Boxing Promotions в Києві завершився в 7-му раунді.

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Автор
Максим Богданов
Особа
Андрiй Великовський
Місце
Польща
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