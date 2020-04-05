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5 квітня • оновлено в 17:08
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Анатолій Ломаченко погодився тренувати Хабіба Нурмагомедова

3.1т
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Батько українського чемпіона WBA, WBO і WBC в легкій вазі Василя Ломаченка Анатолій Ломаченко буде тренувати чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова перед його боєм з Флойдом Мейвезером.

Анатолій Ломаченко

Анатолій Ломаченко

inter.ua

"Бажання провести бій є. Моє завдання працювати разом з Анатолієм Ломаченком. Ломаченко – кращий. Як батько сина-боксера. Я вдаюся до послуг. І працюємо разом. У нас є усна домовленість", - заявив тренер і батько Хабіба Абдулманап Нурмагомедов на Youtube-каналi Ігоря Рибакова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 березня Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) заявив, що готовий вийти на бій проти Хабіба Нурмагомедова або Конора МакГрегора, якщо йому заплатять 600 мільйонів доларів.

Раніше Абдулманап Нурмагомедов запропонував цікавий формат бою проти Флойда Мейвезера і прокоментував інформацію про його проведення.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Анатолій Ломаченко Хабiб Нурмагомедов
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