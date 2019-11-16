Чемпіонку України з боксу збив на смерть потяг

18-річна чемпіонка України і бронзова призерка чемпіонату Європи з боксу Аміна Булах трагічно загинула в селі Тарасівка, Київської області.

Уродженку Кропивницького в четвер, 14 листопада, збив потяг Київ-Фастів. Як повідомляє пресслужба поліції Київської області, дівчина пізно ввечері вийшла з аптеки і вирушила додому через залізничний переїзд. Вона перебувала в навушниках і тому не почула наближення потягу.

Судячи з її сторінці в соціальній мережі в цей момент вона якраз переглядала свій аккаунт.

"При трагічних обставинах загинула член жіночої молодіжної збірної України Аміна Булах... Вічна пам'ять", – підтвердили смерть спортсменки в Федерації боксу України.

Аміна Булах Instagram Аміни Булах

Аміна Булах Instagram Аміни Булах

Аміна Булах Instagram Аміни Булах

Аміна Булах Instagram Аміни Булах

Аміна Булах Instagram Аміни Булах

Аміна Булах Instagram Аміни Булах

Аміна Булах Instagram Аміни Булах

Аміна Булах Instagram Аміни Булах

Аміна Булах Instagram Аміни Булах

Аміна Булах Instagram Аміни Булах

Аміна Булах Instagram Аміни Булах

Аміна Булах Instagram Аміни Булах

Аміна Булах Instagram Аміни Булах

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