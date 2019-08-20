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Американського боксера відправили в моторошний нокаут на 94 секунді бою

1.5т Читати матеріал російською

Несподівано швидкоплинним вийшов бій у напівсередній вазі між американськими боксерами Гаррі Гільотті (1-1, 1 КО) й Андре Белкаррісом (0-7) на прізвисько "Фінішер".

Поєдинок на вечорі боксу в Нашуа (штат Нью-Гемпшир, США) завершився на 94-й секунді, коли Белкарріс зловив лівий боковий від суперника і надовго відключився.

Гаррі Гільотті здобув другу перемогу на профі-рингу і другу – нокаутом, а Андре Белкарріс зазнав восьмої поразки поспіль в професіоналах.

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