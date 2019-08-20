Несподівано швидкоплинним вийшов бій у напівсередній вазі між американськими боксерами Гаррі Гільотті (1-1, 1 КО) й Андре Белкаррісом (0-7) на прізвисько "Фінішер".

Поєдинок на вечорі боксу в Нашуа (штат Нью-Гемпшир, США) завершився на 94-й секунді, коли Белкарріс зловив лівий боковий від суперника і надовго відключився.

Гаррі Гільотті здобув другу перемогу на профі-рингу і другу – нокаутом, а Андре Белкарріс зазнав восьмої поразки поспіль в професіоналах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український боксер програв нокаутом, тричі за раунд потрапивши в нокдаун. На вечорі боксу в Савонлінне (Фінляндія) 21-річний уродженець Запоріжжя був нокаутований місцевим боксером Тімо Лайне (25-12, 9 КО).

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