Американського боксера можуть позбавити гонорару через симуляцію нокауту. Відео

Американця Александера Флореса (18-2-1, 16 КО) можуть позбавити гонорару за бій проти кубинця Луїса Ортіса (31-2-0, 26 КО) через підозри в симуляції нокауту.

Як повідомляє видання Insider, його картинне падіння на 46-й секунді першого раунду викликало питання в Атлетичної комісії штату Каліфорнія, яка вже почала розслідування інциденту. До його закінчення Флорес залишиться без 80 тисяч доларів, які він мав отримати за участь у поєдинку.

За час, проведений на ринзі, американець викинув один удар по супернику, в той час як кубинець влучив по ньому після трьох спроб з десяти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше непереможний російський супертяж Євген Романов нокаутував ексчемпіона світу в бою за титул.