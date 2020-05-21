Американський тренер Повєткіна двома словами описав Росію

Американець Тедді Атлас, який раніше тренував російського боксера Олександра Повєткіна, згадав про враження, яке склалося у нього після поїздки в РФ.

Олександр Повєткін і Тедді Атлас СЕ

"Перші мої думки, коли я зійшов з літак - "Хочу додому". Ми проїхали з Москви кілька годин в маленьке містечко під назвою Чехов. Це було як в ізоляції. Я бачив бідність, я бачив її на дорогах, бачив її на обличчях людей", - цитує Атласа "СЕ".

Екснаставник вклав все емоції від країни в два слова.

"Там, як і свого часу в Штатах, були люди, які контролювали конкретні ділянки. Там були багаті і бідні, не було золотої середини. Там були бідні люди, які намагалися щось продати, овочі, воду, що завгодно. Було дуже холодно і депресивно", - зазначив тренер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Атлас, який зараз працює з українцем Олександром Гвоздиком, згадав, як не дав відбутися бою між експідопічним Олександром Повєткіним і Володимиром Кличком в 2009 році.