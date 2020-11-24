Американський супертяж брутальним нокаутом дебютував у професіоналах. Відео
Відомий американський суперважковаговик Кортез Данстон ефектно завершив свій перший бій на професійному ринзі.
На турнірі в Тампі (Флорида, США) 26-річний уродженець Балтімора брутально нокаутував Гаррі Келлі.
Зустріч завершилася достроково після того, як Данстон в кутку рингу притиснув опонента і найпотужнішим ударами відправив його на канвас.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.
Як повідомляв OBOZREVATEL, небитий італійський боксер Алессандро Рігуччіні (25-0, 21 КО) здобув ефектну перемогу над мексиканцем Іваном Альваресом (29-11-1 КО).
Поєдинок на турнірі в Тіхуані (Нижня Каліфорнія, Мексика) завершився достроковим нокаутом.