Американський супертяж брутальним нокаутом дебютував у професіоналах. Відео

Максим Іншаков Бокс 22:16, 24.11.2020 Оновлено: 22:16, 24.11.2020

Відомий американський суперважковаговик Кортез Данстон ефектно завершив свій перший бій на професійному ринзі.

На турнірі в Тампі (Флорида, США) 26-річний уродженець Балтімора брутально нокаутував Гаррі Келлі.

Зустріч завершилася достроково після того, як Данстон в кутку рингу притиснув опонента і найпотужнішим ударами відправив його на канвас.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, небитий італійський боксер Алессандро Рігуччіні (25-0, 21 КО) здобув ефектну перемогу над мексиканцем Іваном Альваресом (29-11-1 КО).

Поєдинок на турнірі в Тіхуані (Нижня Каліфорнія, Мексика) завершився достроковим нокаутом.

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