Американка здобула розгромну перемогу і побила "вічний" рекорд Ломаченка

Американська боксерка Кларесса Шилдс в ніч з п'ятниці на суботу в головному бою вечора в Атлантік-Сіті перемогла хорватку Іванну Хабазін і увійшла в історію, побивши рекорд Василя Ломаченка.

Поєдинок пройшов повністю під диктовку американки, вона виграла кожен з його раундів. У підсумку судді винесли одноголосний розгромний вердикт: 100:89, 100:90 і 99:89 на користь Шилдс.

Кларесса Шилдс побила рекорд Ломаченка luckypunch.net

На кону поєдинку, що проходив в першій середній вазі, стояли вакантні титули WBC і WBO. Завдяки цій перемозі американка стала чемпіоном світу в трьох вагових категоріях – для цього їй знадобилося 10 боїв. Таким чином, Шилдс побила рекорд Василя Ломаченка, якому для цього знадобилося 12 поєдинків.

Відео бою Шилдс – Хабазін:

Новини Американка готова побити рекорд Ломаченка

Кларесса Шилдс – дворазова олімпійська чемпіонка і дворазова чемпіонка світу серед любителів. На професійній арені вона раніше досягла титулів абсолютної чемпіонки світу в середній і чемпіонки світу в другій середній (WBC, IBF) вагових категоріях.

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