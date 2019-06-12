Американка готова побити рекорд Ломаченка

Абсолютна чемпіонка світу з боксу у середній вазі американка Кларесса Шилдс (9-0, 2 КО) має всі шанси побити рекорд українця Василя Ломаченка (13-1, 10 КО) зі швидкості завоювання поясів.

Спортсменка вже завойовувала пояси чемпіонки у середньому і другому середньому дивізіонах, а тепер отримала право провести бій за вакантний титул WBO у першій середній вазі. 17 серпня у своєму рідному місті Флінт американка битиметься за пояс із хорваткою Іваною Хабазін (20-3, 7 КО).

Кларесса Шилдс готова до рекорду

Таким чином, Кларесса Шилдс може стати чемпіонкою світу у трьох дивізіонах вже у своєму десятому поєдинку, тоді як Василь Ломаченко досяг цього за 12 боїв.

До речі, Шилдс, як і Ломаченко, програла лише один бій під час своєї аматорської кар'єри, вигравши два золота Олімпійських ігор і Кубка Вела Баркера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український чемпіон Василь Ломаченко оголосив про те, що оговтався після травми, і починає тренувальний табір перед боєм із британцем Люком Кемпбеллом.

Поєдинок відбудеться 31 серпня у Великобританії, а на кону стоятимуть титули нашого співвітчизника за версіями Всесвітньої боксерської організації (WBO) та Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) у легкій вазі, а також вакантний пояс Всесвітньої боксерської ради (WBC).

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