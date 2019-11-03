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4 листопада • оновлено в 00:19
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Альварес вирішив відмовитися від чемпіонського пояса нокаутованого Ковальова

5.9т Читати матеріал російською

Мексиканський боксер Сауль Альварес відмовиться від чемпіонського пояса за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) в напівважкій вазі, який він завоював в бою проти Сергія Ковальова

Як повідомляє ТАСС з посиланням на команду спортсмена, Сауль повернеться в середню вагу. У цій категорії Альварес володіє двома чемпіонськими титулами - за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Всесвітньої боксерської ради (WBC).

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 3 листопада 29-річний мексиканець здобув ефектну перемогу над 36-річним представником Росії. Поєдинок завершився в 11-му раунді важким нокаутом.

Пізніше з'явилося відео кращих моментів бою Ковальов - Альварес, а також була опублікована вражаюча статистика ударів зустрічі.

Перед битвою переповнений зал в Лас-Вегасі освистав російського бійця.

Крім того, відразу після нокауту Ковальова госпіталізували в місцеву клініку.

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Особи
боксер Сергій Ковальов Сауль Альварес
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