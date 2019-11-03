Мексиканський боксер Сауль Альварес відмовиться від чемпіонського пояса за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) в напівважкій вазі, який він завоював в бою проти Сергія Ковальова

Як повідомляє ТАСС з посиланням на команду спортсмена, Сауль повернеться в середню вагу. У цій категорії Альварес володіє двома чемпіонськими титулами - за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 3 листопада 29-річний мексиканець здобув ефектну перемогу над 36-річним представником Росії. Поєдинок завершився в 11-му раунді важким нокаутом.

Пізніше з'явилося відео кращих моментів бою Ковальов - Альварес, а також була опублікована вражаюча статистика ударів зустрічі.

Перед битвою переповнений зал в Лас-Вегасі освистав російського бійця.

Крім того, відразу після нокауту Ковальова госпіталізували в місцеву клініку.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!