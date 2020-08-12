Аліна Шатернікова перенесла операцію через ракову пухлину

Максим Іншаков Бокс 21:06, 12.08.2020 Оновлено: 21:16, 12.08.2020

Віцепрезидентка Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова перенесла операцію з видалення злоякісного утворення.

За словами титулованої ексбоксерки ще рік тому її щитовидка і тести на гормони були ідеальні.

"Червневий профогляд, УЗД щитовидки, показав маленьке утворення. Не відкладаючи, зробила біопсію в двох різних клініках. Чому в двох – щоб отримати однозначну і незалежну оцінку. Маленький вузлик виявися злоякісним. Операцію не відкладала. Все пройшло чудово, тому що раннє виявлення. Професор задоволений, я задоволена", – написала Шатернікова в Facebook.

Аліна Шатернікова після операції
Facebook Аліни Шатернікової

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дочка відомого колумбійського гольфіста Каміло Віллегас 22-місячна Міа, яка боролася з раком, померла в Майамі.

Батьки дізналися про хворобу дочки кілька місяців тому – у дитини виявили злоякісну пухлину мозку і хребта.

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