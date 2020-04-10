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10 квітня • оновлено в 18:20
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Боксера Алексіса Навідада застрелили в ході бандитських розборок

7.2т
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22-річний боксер із Сальвадора Алексіс Навідад був застрелений навпроти свого будинку двома членами бандитського угруповання.

Як повідомляє видання Essentially Sports, жертвами нападу стали він і ще двоє осіб, які разом з ним знаходилися біля будинку боксера. Лікарі констатували його смерть по приїзду в лікарню. Мотиви злочину залишаються невідомими.

Алексіс Навидад

Алексіс Навидад

Twitter

Президент асоціації боксу країни Яміл Букеле відкинув припущення про те, що Навідад був якось пов'язаний з бандитськими угрупованнями. Він заявив, що Алексіс був повністю відданий спорту з 14 років.

Боксер провів свій перший та єдиний професійний бій 18 листопада 2017 року, вигравши його за рішенням суддів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий боєць змішаних єдиноборств промоушна Bellator Ісая Чепмен був застрелений біля свого будинку.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
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