Африканський Валуєв ефектно вирубив суперника: спортивні підсумки 23 жовтня

Африканський Валуєв відправив суперника в "уповільнений" нокаут, а "Шахтар" розгромно програв "Манчестер Сіті" у Лізі чемпіонів. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 23 жовтня.
Крім того, Конор зізнався, чому програв Хабібу, "Вест Хем" зробив заяву щодо травми Ярмоленка, а Світоліна здобула важку перемогу на Підсумковому турнірі. Наші читачі вважають найцікавішими наступні новини:
Африканський Валуєв відправив суперника в "уповільнений" нокаут — відеофакт
"Шахтар" розгромно програв "Манчестер Сіті" у Лізі чемпіонів
Офіційно: "Вест Хем" зробив заяву щодо травми Ярмоленка
Конор зізнався, чому програв Хабібу — відеофакт
Світоліна здобула важку перемогу на Підсумковому турнірі
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