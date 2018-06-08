"Абсолютно кращий": Сталлоне захопився Ломаченком

Легендарний голлівудський актор і кінорежисер Сільвестр Сталлоне захоплений боксерським генієм чемпіона світу за версією WBA в легкій вазі українця Василя Ломаченка (11-1, 9 КО).

Нещодавно наш співвітчизник пообідав в компанії Rocky.

"Пообідав з абсолютно кращим pound-for-pound бійцем в світі на сьогодні! Ви ніколи не повинні пропускати бої українського суперчемпіона Василя Ломаченка, тому що він дійсно самий надприродний боксер за останні півстоліття, справжня природжена бойова машина! Абсолютно дивовижне видовище!", - написав Сталонне в своєму Instagram-акаунті.

Instagram-аккаунт Сельвестра Сталлоне

Нагадаємо, зараз Лома відновлюється після операції на правому плечі. Можлива дата його наступного виходу в ринг - восьме грудня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ломаченко підколов Шварценеггера.