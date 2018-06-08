УкрEngРус
Реєстрація
ЕкономікаШоу

"Абсолютно кращий": Сталлоне захопився Ломаченком

1.2тЧитати новину російською

Легендарний голлівудський актор і кінорежисер Сільвестр Сталлоне захоплений боксерським генієм чемпіона світу за версією WBA в легкій вазі українця Василя Ломаченка (11-1, 9 КО).

Нещодавно наш співвітчизник пообідав в компанії Rocky.

"Пообідав з абсолютно кращим pound-for-pound бійцем в світі на сьогодні! Ви ніколи не повинні пропускати бої українського суперчемпіона Василя Ломаченка, тому що він дійсно самий надприродний боксер за останні півстоліття, справжня природжена бойова машина! Абсолютно дивовижне видовище!", - написав Сталонне в своєму Instagram-акаунті.

Instagram-аккаунт Сельвестра Сталлоне

Нагадаємо, зараз Лома відновлюється після операції на правому плечі. Можлива дата його наступного виходу в ринг - восьме грудня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ломаченко підколов Шварценеггера.

Особи
Василь ЛомаченкоСильвестр Сталлоне
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги