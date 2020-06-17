Або з Усиком, або без пояса, – промоутер українця поставив умову Джошуа

Промоутер Олександра Усика, Олександр Красюк, заявив, що команда українця пішла на поступки Ентоні Джошуа, дозволивши йому спочатку провести обов'язковий захист титулу IBF проти Кубрата Пулєва.

"Обов'язковий захист титулу WBO проти Усика має відбутися раніше, ніж бій Джошуа проти Пулєва. Тим не менш, ми пішли на компроміс і не чинили жодного тиску, дозволивши Ентоні захистити пояс IBF, поки Усик битиметься з Дереком Чісорою. Це було зроблено для того, щоб чемпіон WBO (переможець поєдинку між Джошуа і Пулєвим) потім провів обов'язковий захист проти українця. Або Джошуа спочатку зустрічається з Усиком, або б'ється з Тайсоном Ф'юрі без пояса", – сказав Красюк в інтерв'ю виданню SkySports.

Нагадаємо, що раніше Ф'юрі оголосив про те, що вони з Джошуа домовилися провести два поєдинки в 2021 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Красюк відреагував на слова Арума, який запропонував Усіку вийти на бій з Ділліаном Уайтом, щоб визначити гідного претендента на поєдинок з переможцем протистояння Джошуа – Ф'юрі.