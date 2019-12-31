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31 грудня • оновлено в 18:48
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"А якщо Рамзан впаде?" У Хабіба виступили проти боя Ємельяненко – Кадиров

2.5т
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Батько і тренер Хабіба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов виступив проти проведення бою Рамзана Кадирова та Олександра Емельяненко.

Нурмагомедов-старший висловив упевненість в тому, що можлива поразка глави Чеченської Республіці негативно позначиться на іміджі російської влади.

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"А якщо Рамзан впаде?" У Хабіба виступили проти боя Ємельяненко – Кадиров

Instagram Абдулманап Нурмагомедова

"У цьому бою може бути все, що завгодно. Як ви думаєте, якщо Рамзан Ахматович впаде, як це позначиться на його республіці? Такий бій не варто робити. Рамзан Ахматович дуже добре готовий фізично, думаю, буде досить, якщо він буде чемпіоном серед керівників регіонів країни, він там кращий. У фізичному плані він – один з найміцніших серед чиновників", – цитує наставника Хабіба "Спорт-Експрес".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Рамзан Кадиров викликав на бій Олександра Емельяненка. Очікується, що поєдинок пройде за правилами боксу. Боєць ММА розповів про свою підготовку до поєдинку.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Хабiб Нурмагомедов Рамзан Кадиров Олександр Емельяненко
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Зеленский может Кадырова, перепросить.
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