7-разова чемпіонка України з боксу стане поліціянткою

Михайло Морозов Бокс 12:25, 30.07.2020

Семиразова чемпіонка України з боксу Іванна Крупеня вирішила круто змінити своє життя і стати поліціянткою.

Як повідомляє видання boxing-mma.com, вона буде працювати в Управлінні патрульної поліції Рівненської області.

Спочатку Крупеня займалася дзюдо і стала бронзовою призеркою чемпіонату України в 2005 році, а потім досягла великих успіхів в боксі – крім семи перемог на першостях країни вона посіла друге місце на чемпіонаті Європи 2009 року і третє на ЧЄ в 2011-му.

Крупеня є майстром спорту України з дзюдо і майстром спорту міжнародного класу з боксу. Раніше вона також була капітаном української команди з боксу "Українські левиці".

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська дівчина-боєць змішаних єдиноборств Олена Овчинникова розповіла, як покарала грабіжника.

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