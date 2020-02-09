49-річний боксер побився за чемпіонський пояс і програв нокаутом

Німецький боксер Фірат Арслан не зміг побити рекорд легендарного Бернарда Хопкінса та стати найстаршим чемпіоном світу в історії.

49-річний ветеран програв володарю пояса Міжнародної боксерської організації (IBO) у важкій вазі Кевіну Лорену з ПАР технічним нокаутом в шостому раунді.

Поєдинок пройшов у неспішному темпі. Арслан, який 12 років тому здобув чемпіонський пояс, намагався працювати першим номер, однак його вистачило лише на половину з 12 раундів. У шостому раунді Фірат пропустив серію потужних ударів і був загнаний в кут. У кутку ветерана прийняли рішення зупинити побиття і викинули на ринг рушник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британець Ентоні Ярд повернувся на ринг після поразки від росіянина Сергія Ковальова і побив боксера з 48 поразками в кар'єрі.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!