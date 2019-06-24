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26 ударів за 11 секунд: Ломаченко викликав переполох серед зірок UFC

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Український чемпіон Василь Ломаченко продовжує проводити тренування в Таїланді, поєднуючи заняття боксом і змішаним єдиноборствами.

На офіційній сторінці нашого боксера в соціальній мережі Instagram з'явилося феєричне відео, якоt зафіксувало неймовірну швидкість роботи ніг Василя. Всього за 11,5 секунд чемпіон легкої ваги викинув 26 ударів, чим вразив не лише фанатів, а й зірок Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) і ММА.

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Захопленими коментарями під відео відзначилися дворазовий чемпіон UFC найлегшої ваги Ті Джей Діллашоу, сьомий номер рейтингу UFC Едсон Барбоса, десятиразовий чемпіон світу з муай таю Джон Вейн Парр, триразовий чемпіон в цьому ж виді спорту Огнен Топіч і навіть російський реп-виконавець Василь Вакуленко (Баста).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко зіткнувся з проблемою в організації чемпіонського супербоя з Люком Кемпбеллом.

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Теми
MMAUFC
Особа
Василь Ломаченко
Місце
Таїланд
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