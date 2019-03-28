19-річний український боксер завоював чемпіонський пояс

Український боксер Георгій Лашко завоював титул чемпіона IBF Belt&Road у напівлегкій вазі. У поєдинку, який проходив у Китаї, 19-річний спортсмен здолав свого опонента з Японії Ріо Такенаку.

Суперник Лашка зумів протриматися до кінця бою, однак судді одноголосно віддали перемогу нашому спортсмену - 97:93, 97:93, 96:94.

"Незважаючи на юний вік, Георгій переміг за рахунок чудової технічної та функціональної підготовки, залізної дисципліни, мега мотивації і віри в себе. Мені пощастило спостерігати за попередніми боями Георгія і докласти трішки своїх зусиль, щоб цей титульний бій відбувся", - привітала українця з перемогою на своїй сторінці Facebook віце-президент Національної ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова.

Новини Непереможний український боксер ефектно виграв бій у США

Георгій Лашко Сторінка Аліни Шатернікової в Facebook

Спочатку суперником японця мав стати непереможений Омурбек Малабеков, проте в останній момент опонент був замінений на перспективного українського напівлегковаговика.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що український середньоваговик Сергій Богачук у Каліфорнії добув впевнену перемогу над американцем Клеотісом Пендарвісом у своєму 13-му поєдинку на професійному рингу. Наш боксер достроково завершив поєдинок.

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