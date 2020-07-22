14 нокаутів у першому раунді поспіль: американський боксер продовжив неймовірну серію

Михайло Морозов Бокс 15:55, 22.07.2020 Оновлено: 16:23, 22.07.2020

Американський боксер пуерто-риканського походження Едґар Берланґа продовжив свою неймовірну серію, побивши Еріка Муна на вечорі боксу Top Rank.

На його рахунку 14 перемог у 14 поєдинках на професійному рингу, і всі їх він здобув нокаутом у першому раунді. Цього разу Берланґа закінчив бій за 62 секунди.

Зазначимо, що рекорд за кількістю перемог нокаутом у першому раунді належить єменському боксеру Алі Раймі, який виграв 21 поєдинок поспіль на старті своєї професійної кар'єри. На другому та третьому місцях перебувають Тайрон Брансон і Едвін Валеро, на рахунку яких 19 та 18 таких перемог поспіль відповідно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український боксер Ігор Пилипенко зазнав ювілейної 50-ї поразки в кар'єрі, програвши в першому раунді поєдинку.

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