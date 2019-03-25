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13-а поспіль: український боксер здобув ефектну перемогу нокаутом в США

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Український середньоваговик Сергій Богачук в Каліфорнії здобув впевнену перемогу над американцем Клеотісом Пендарвісом в своєму 13-му поєдинку на професійному рингу.

Наш боксер з самого початку взявся буквально розривати суперника і вже в першій трихвилинці відправив суперника на канвас потужним ударом по корпусу. У наступних двох раундах Сергій продовжував ганяти американця по периметру ринга, часто притискаючи його канатів.

Сергій Богачук

Сергій Богачук

RingTV

Новини
Боксер в чемпіонському бою почав дражнити суперника і був нокаутований

У третьому раунді Богачук красивою комбінацією влучив точно в щелепу суперника, змусивши його знову опуститися на коліно. Разом зі стартовим гонгом четвертого раунду Пендарвіс залишився в своєму кутку і рефері зупинив бій.

Це перемога стала 13-ту поспіль дострокової для уродженця Вінниці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Василя Ломаченка Боб Арум поставив жорсткі умови американцеві Майкі Гарсія для проведення бою з українським чемпіоном.

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Особа
Сергiй Богачук
Місце
СШАГоллівуд
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