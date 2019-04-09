$100 млн за бій: Усику виставили жорсткі умови

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик зможе в майбутньому вийти на гонорари в десятки мільйонів доларів.

На думку промоутера українця Олександра Красюка, для цього боксеру треба виконати низку умов.

"Цілком можливо, що колись Усик отримає 100 мільйонів доларів за свій бій. Але це буде точно не зараз. Є кілька пунктів, як цього досягти. Спершу він вийде в суперважку вагу — це "А". Потім переможе – це "Б", вивчить англійську – це "В", стане абсолютним чемпіоном світу — це "Г", — розповів Красюк в інтерв'ю videoBoxing.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик стане обов'язковим претендентом на поєдинок проти британського чемпіона Ентоні Джошуа в разі перемоги 25 травня над Карлосом Такамом у дебютному бою в суперважкій вазі.

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