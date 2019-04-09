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$100 млн за бій: Усику виставили жорсткі умови

5.5тЧитати матеріал російською

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик зможе в майбутньому вийти на гонорари в десятки мільйонів доларів.

На думку промоутера українця Олександра Красюка, для цього боксеру треба виконати низку умов.

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"Цілком можливо, що колись Усик отримає 100 мільйонів доларів за свій бій. Але це буде точно не зараз. Є кілька пунктів, як цього досягти. Спершу він вийде в суперважку вагу — це "А". Потім переможе – це "Б", вивчить англійську – це "В", стане абсолютним чемпіоном світу — це "Г", — розповів Красюк в інтерв'ю videoBoxing.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик стане обов'язковим претендентом на поєдинок проти британського чемпіона Ентоні Джошуа в разі перемоги 25 травня над Карлосом Такамом у дебютному бою в суперважкій вазі.

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Особи
Олександр УсикОлександр Красюк
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