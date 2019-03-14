1-й бій Усика у суперважах: промоутери виступили із заявою

Промоутерська компанія "Matchroom Boxing, з якої Олександр Усик (15-0, 11 КО) у вересні 2018 року підписав контракт на кілька боїв, зробила заяву.
"Інформація про перший бій у суперважкій вазі абсолютного чемпіона світу у важкому дивізіоні з'явиться на наступному тижні", — йдеться у заяві організації у Twiitter.
?? The road to Heavyweight ... @usykaa fight news next week! ?? pic.twitter.com/pPSB2fiv1u— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) 13 ????? 2019?.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Команда Олександра Усика 16 лютого зробила пропозицію Олександру Повєткіну про проведення бою.
При цьому промоутер українця Олександр Красюк зазначив, що російська сторона не поспішає приймати виклик.
В одному з російських ЗМІ Повєткіну рекомендували відмовитися від бою з українцем.
Водночас у мережі з'явився неофіційний постер до можливого поєдинку в Чикаго.
3 березня промоутер українця Едді Хірн заявив про проблеми у переговорах і припустив, що 18 травня Усик і Повєткін можуть виступити на одному вечорі боксу, але не проти одне одного.
Наступним суперником Усика може стати камерунський суперваж Карлос Такам.
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