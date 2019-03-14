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1-й бій Усика у суперважах: промоутери виступили із заявою

1-й бій Усика у суперважах: промоутери виступили із заявою
Нова інформація про дебют українця була опублікована у Twitter
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Промоутерська компанія "Matchroom Boxing, з якої Олександр Усик (15-0, 11 КО) у вересні 2018 року підписав контракт на кілька боїв, зробила заяву.

"Інформація про перший бій у суперважкій вазі абсолютного чемпіона світу у важкому дивізіоні з'явиться на наступному тижні", — йдеться у заяві організації у Twiitter.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Олександр Усик
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