1-й бій Усика у суперважах: промоутери виступили із заявою

Промоутерська компанія "Matchroom Boxing, з якої Олександр Усик (15-0, 11 КО) у вересні 2018 року підписав контракт на кілька боїв, зробила заяву.

"Інформація про перший бій у суперважкій вазі абсолютного чемпіона світу у важкому дивізіоні з'явиться на наступному тижні", — йдеться у заяві організації у Twiitter.

?? The road to Heavyweight ... @usykaa fight news next week! ?? pic.twitter.com/pPSB2fiv1u