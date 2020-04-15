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15 квітня • оновлено в 15:57
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"Боротися зі свинями": Соловйов відповів на виклик Уткіна

2.4т
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Пропагандист Володимир Соловйов відхилив пропозицію російського коментатора Василя Уткіна провести Versus Battle, назвавши його хворою людиною.

"А я що, репер? Які баттли? З ким? З хворою людиною, яка не здатна вилікувати від депресії? Якому в період загострення весняної хвороби потрібна професійна допомога? Страждаючому очевидним синдромом Туретта? Я з радістю готовий оплатити йому лікування. А боротися зі свинями – через кілька хвилин ніхто не зможе відрізнити: хто і де", – цитує слова Соловйова видання Газета.ru.

Володимир Соловйов

Володимир Соловйов

РБК Спорт

Він вважає висловлювання Уткіна спробою привернути до себе увагу громадськості.

"Ви подивіться, як він виглядає. Подивіться, що з ним відбувається. Коли нещасний, який зник з громадського поля зору чоловічок намагається хоч якось хайпанути – ну, послухайте", – додав телеведучий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Соловйов і Василь Уткін влаштували зарубу в мережі, згадавши про Київ. Коментатор кинув йому виклик і запропонував провести Versus Battle.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особи
Володимир Соловйов Василь Уткін
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