Боксера, що погрожував Ломаченку, побили: спортивні підсумки 5 липня

Боксера, який обіцяв "убити" Ломаченка, відправили в нокдаун, а Сергія Бубку звинуватили в корупції в МОК.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 5 липня.
Крім того, жертва Ломаченко поділився одкровеннями про бій з українцем і WBO поставила крапку в скандалі з боєм за пояс Усика.
Боксера, який обіцяв "убити" Ломаченка, відправили в нокдаун: відео удару
Грандіозний скандал в МОК: Бубку звинуватили в корупції
"Кошмар, моторошне відчуття": жертва Ломаченка поділився одкровеннями про бій з українцем
WBO поставила крапку в скандалі з боєм за пояс Усика
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