Боксера, що погрожував Ломаченку, побили: спортивні підсумки 5 липня

Боксера, який обіцяв "убити" Ломаченка, відправили в нокдаун, а Сергія Бубку звинуватили в корупції в МОК.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 5 липня.

Крім того, жертва Ломаченко поділився одкровеннями про бій з українцем і WBO поставила крапку в скандалі з боєм за пояс Усика.

Боксера, який обіцяв "убити" Ломаченка, відправили в нокдаун: відео удару

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