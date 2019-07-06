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Боксера, що погрожував Ломаченку, побили: спортивні підсумки 5 липня

5.1тЧитати матеріал російською

Боксера, який обіцяв "убити" Ломаченка, відправили в нокдаун, а Сергія Бубку звинуватили в корупції в МОК.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 5 липня.

Боксера, що погрожував Ломаченку, побили: спортивні підсумки 5 липня

Крім того, жертва Ломаченко поділився одкровеннями про бій з українцем і WBO поставила крапку в скандалі з боєм за пояс Усика.

Боксера, який обіцяв "убити" Ломаченка, відправили в нокдаун: відео удару

Грандіозний скандал в МОК: Бубку звинуватили в корупції

"Кошмар, моторошне відчуття": жертва Ломаченка поділився одкровеннями про бій з українцем

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