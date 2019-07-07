Боксер переміг звірячим нокаутом: спортивні підсумки 6 липня

Боксер за 10 секунд звірячим нокаутом здобув чемпіонський титул, а легендарний Тайсон здивував визнанням про український боксера Олександра Усика.

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Боксер за 10 секунд звірячим нокаутом здобув чемпіонський титул

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