Боксер переміг звірячим нокаутом: спортивні підсумки 6 липня

Боксер за 10 секунд звірячим нокаутом здобув чемпіонський титул, а легендарний Тайсон здивував визнанням про український боксера Олександра Усика.
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Боксер за 10 секунд звірячим нокаутом здобув чемпіонський титул
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