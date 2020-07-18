Боксер переміг нокаутом і кинув виклик Ломаченку: спортивні підсумки 17 липня
Пуерториканський боксер уклав суперника в першому раунді і кинув виклик Ломаченку, а відома фітнес-модель повністю оголеною поміркувала про свободу.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 17 липня.
Крім того, гравець "Динамо" вибачився перед фанатами після перемоги над "Зорею" і стали відомі учасники плей-офф УПЛ за Лігу Європи. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
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