Боксер одним ударом завоював три чемпіонські пояси. Відео

Американський чемпіон WBC в першій середній вазі Джермелл Чарло (34-1, 18 КО) переміг домініканця Джейсона Росаріо (20-2-1, 14 КО), захистивши свій титул, і завоювавши ще два пояси: за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF) і Всесвітньої боксерської асоціації (WBA).

Поєдинок пройшов на турнірі в американському Анкасвіллi і завершився нокаутом.

Чарло відправляв суперника в нокдаун у першому і шостому раунді. У восьмий трихвилинці американець одним ударом в сонячне сплетіння змусив Росаріо впасти на канвас.

Як повідомляв OBOZREVATEL, брат-близнюк Джермелла - Джармелл Чарло на цьому ж вечорі боксу рішенням суддів переміг українського боксера Сергія Дерев'янченка.

Пізніше було опубліковано повний запис цієї зустрічі.