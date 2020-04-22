"Бог дає по дупі": Усик пояснив коронавірус

Український супертяж Олександр Усик висловив упевненість в тому, що пандемія коронавірусу є сигналом про те, що світ живе неправильно.

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На думку боксера, кожна людина зрозуміє, що є безліч цінностей і проблем, які він просто не помічав.

Instagram Олександра Усика

"Бог стукає в нас і каже: "Друзі, подивіться. Ви не можете подорожувати, розважальні центри, ресторани і клуби були закриті, навіть церкви намагаються закрити". Виявляється, ви можете жити під одним дахом зі своєю сім'єю. Школи також закриті, і тепер батьки розуміють, як важко вчити дітей вдома. Кожен дізнається, з якими проблемами ми зіткнулися. Але все це пройде. Бог так сильно любить нас – ми навіть не можемо уявити, наскільки сильною є ця любов, – що він не бажає нам нічого поганого. Він просто хоче просвітити нас. Як хороший батько, він іноді дає дитині по дупі, щоб вона озирнувся і не пішла туди, куди їй не можна", – заявив Усик в інтерв'ю виданню Przegląd Sportowy.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик зізнався, що відчув внутрішню агресію, коли дізнався про закриття церков через пандемію коронавірусу. У той же час він підкреслив, що з часом зрозумів серйозність пандемії.