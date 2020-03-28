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28 березня • оновлено в 09:34
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Боєць UFC нокаутував незнайомця на вулиці: спортивні підсумки 27 березня

1.3т
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Боєць UFC вирубав незнайомця на вулиці і опублікував відео нокауту, а Бузова розкрила пікантну подробицю відносин з футболістом Тарасовим.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 27 березня.

Боєць UFC нокаутував незнайомця на вулиці: підсумки спорту 27 березня

Крім того, гравець збірної України захворів на коронавірус і фітнес-модель Кейтлін Ранк знялася оголеною, вразивши ідеальним бюстом. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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