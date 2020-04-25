Боєць ММА, який "поховав" Ємельяненка, розповів про Кадирова: спортивні підсумки 24 квітня

Максим Богданов Спорт 09:21, 25.04.2020

Легенда ММА, "поховав" Ємельяненко, розповів про ставлення до Кадирова, а на Левченко наїхали через слів про Зеленський.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 24 квітня.

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