Боєць ММА, який "поховав" Ємельяненка, розповів про Кадирова: спортивні підсумки 24 квітня

Легенда ММА, "поховав" Ємельяненко, розповів про ставлення до Кадирова, а на Левченко наїхали через слів про Зеленський.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 24 квітня.
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