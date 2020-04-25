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25 квітня • оновлено в 09:53
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Боєць ММА, який "поховав" Ємельяненка, розповів про Кадирова: спортивні підсумки 24 квітня

1.3т
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Легенда ММА, "поховав" Ємельяненко, розповів про ставлення до Кадирова, а на Левченко наїхали через слів про Зеленський.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 24 квітня.

Боєць ММА, який "поховав" Ємельяненка, розповів про Кадирова: підсумки спорту 24 квітня

Крім того, Популярна фітнес-тренерка виставила на продаж свої голі фото і Уткін епічно відповів на погрози Соловйова. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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