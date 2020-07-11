Боєць ММА нокаутував суперника і програв

Максим Богданов Спорт 20:16, 11.07.2020

Американський боєць змішаного стилю (MMA) Шон Уест програв через дискваліфікацію на турнірі Legacy Fighting Alliance (LFA).

У другому раунді поєдинку проти бразильця Майкона Мендонка Уест провів вдалу комбінацію, яку завершив ударом коліном в голову і нокаутував суперника.

Однак в момент нокауту бразильський боєць вже спирався на канвас коліном, що розцінюється як положення лежачи. У такій позиції заборонено наносити удари ногами. Для 30-річного американця поразка стала 11-ю в кар'єрі при 16 перемогах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український боксер Арам Фаніян (17 – 1, 2 КО) здобув ефектну перемогу над Надзiром Бакшіевим з Білорусі (5 – 10 – 3).

Головний бій вечора боксу в київському клубі Atlas пройшов без глядачів і завершився в першому раунді.

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