Білоруського хокеїста побили на протестах проти уряду: опубліковано фото

Михайло Морозов Спорт 11:58, 13.08.2020 Оновлено: 12:16, 13.08.2020

Нападника хокейної команди "Динамо-Молодечно" Іллю Литвинова побили співробітники правоохоронних органів в ході протестів, які проходять у Білорусі.

"За інформацією наших джерел, гравець молодечненського "Динамо" був побитий співробітниками правоохоронних органів в Молодечно. Ймовірно, Ілля повертався з тренування і потрапив під гарячу руку правоохоронців", – написано в Telegram-каналі "Хокейний Бульбаш".

Пізніше видання "Прессбол" опублікувало у себе в Twitter фотографію Литвинова "після побиття на мітингу в Молодечно".

Особа Іллі Литвинова після зіткнення зі співробітниками правоохоронних органів
Twitter "Прессбол"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на мітингу був заарештований і побитий білоруський боєць змішаних єдиноборств Олексій Кудін.

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