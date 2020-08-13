Білоруського хокеїста побили на протестах проти уряду: опубліковано фото

Білоруського хокеїста Іллю Литвинова побили на протестах проти уряду. ХК "Динамо"

Нападника хокейної команди "Динамо-Молодечно" Іллю Литвинова побили співробітники правоохоронних органів в ході протестів, які проходять у Білорусі.

"За інформацією наших джерел, гравець молодечненського "Динамо" був побитий співробітниками правоохоронних органів в Молодечно. Ймовірно, Ілля повертався з тренування і потрапив під гарячу руку правоохоронців", – написано в Telegram-каналі "Хокейний Бульбаш".

Пізніше видання "Прессбол" опублікувало у себе в Twitter фотографію Литвинова "після побиття на мітингу в Молодечно".

Особа Іллі Литвинова після зіткнення зі співробітниками правоохоронних органів Twitter "Прессбол"

Інформагентство Tribuna також заявило, що в ході протестів був затриманий футболіст збірної Білорусі та борисівського БАТЕ Антон Сарока.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на мітингу був заарештований і побитий білоруський боєць змішаних єдиноборств Олексій Кудін.