Бій знаменитих YouTube-блогерів завершився знищенням: спортивні підсумки 31 січня

Бій знаменитих YouTube-блогерів завершився нокаутом в першому раунді, а знаменита фітнес-модель знялася голою, зашнурувавши зону бікіні.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 31 січня.
Крім того, з'ясувалася правда про катастрофу вертольота Кобі Браянта і український боєць ММА потрапив в скандал. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
Знищення: бій знаменитого YouTube-блогерів завершився нокаутом в першому раунді
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