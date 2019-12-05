З'явилося відео церемонії нагородження Джими на Кубку світу з біатлону

Біатлоністка збірної України Юлія Джима спричинила справжню сенсацію в індивідуальній гонці Кубку світу в шведському Естерсунді.

29-річна киянка, стартувавши в числі останніх, змогла завоювати "срібло", та стала єдиною серед усіх учасниць, яка не зробила жодного промаху на усіх чотирьох вогневих рубежах.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на церемонію нагородження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Естерсунді відбувся сингл-мікст, в якому Україна завоювала "дерев'яну" медаль, фінішувавши 4-й.

Пізніше наша команда в складі Віти Семеренко, Дар'ї Блашко, Артема Прими та Тараса Лесюка зайняла 15-е місце в змішаній естафеті.

Чоловіча спринтерська гонка вийшла для України провальною. Кращий результат продемонстрував Артем Прима - 32-е місце.

У жіночому спринті найкращою з українок стала Віта Семеренко, яка посіла 10-е місце.

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