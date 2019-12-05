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5 грудня • оновлено в 21:05
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З'явилося відео церемонії нагородження Джими на Кубку світу з біатлону

1.4т
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Біатлоністка збірної України Юлія Джима спричинила справжню сенсацію в індивідуальній гонці Кубку світу в шведському Естерсунді.

29-річна киянка, стартувавши в числі останніх, змогла завоювати "срібло", та стала єдиною серед усіх учасниць, яка не зробила жодного промаху на усіх чотирьох вогневих рубежах.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на церемонію нагородження.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Естерсунді відбувся сингл-мікст, в якому Україна завоювала "дерев'яну" медаль, фінішувавши 4-й.

Пізніше наша команда в складі Віти Семеренко, Дар'ї Блашко, Артема Прими та Тараса Лесюка зайняла 15-е місце в змішаній естафеті.

Чоловіча спринтерська гонка вийшла для України провальною. Кращий результат продемонстрував Артем Прима - 32-е місце.

У жіночому спринті найкращою з українок стала Віта Семеренко, яка посіла 10-е місце.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Кубок світу з біатлону
Особа
Юлія Джима
Місце
Швеція Естерсунд
Тег
Збірна України з біатлону
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