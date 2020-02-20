Збірна України не виправдала очікувань в одиночній змішаній естафеті чемпіонату світу з біатлону, посівши лише 10-те місце.

Юрай Санітра

На думку старшого тренера чоловічої збірної України Юрая Санітри, тактичною помилкою тренерського штабу жіночої команди було рішення виставити Анастасію Меркушину двома днями раніше на 15-кілометрову індивідуальну гонку. Про це Санітра сказав в ексклюзивному коментарі Олександру Гливинському після одиночної змішаної естафети.

"На мій погляд це – тактична помилка. Меркушиній слід було добре підготуватися до одиночної естафети. Було видно, що вона сьогодні втомлена і дуже багато програвала за часом. Це помилка тренерів. Я не втручаюся у роботу жіночої команди, однак ми всі знаємо, як добре Меркушина пробігла 15 кілометрів. Але фізично вона не готова за 3 дні бігти дві важких гонки".

Санітра шкодує, що найгірший результат у сингл-міксті команда показала саме на чемпіонаті світу, стверджуючи, що бажання боротися за подіум було дуже великим. Тренер виділяє два аспекти, які завадили досягти успіху.

"По-перше, не вдалося зі старту увійти в контактну боротьбу на чолі гонки. Після другого кола можливість підтягнутися виникла, коли Діма дуже добре пробіг своє коло, скоротивши відставання до 14 секунд. Однак вже після наступної стрільби Насті лежачи (2 додаткових) відставання стало надто великим, залишаючи шанси на боротьбу лише за місця з 6-го по 9-те. Сьогоднішній рівень одиночної естафети дуже високий: треба бігти на максимумі та стріляти точно".

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Як повідомляв OBOZREVATEL , збірна України на чемпіонаті світу з біатлону в одиночній змішаній естафеті фінішувала на 10-му рядку , відставши від лідера на 1:27.

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