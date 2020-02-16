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16 лютого • оновлено в 12:52
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"Знищують спорт": норвезький чемпіон обурився через перемогу росіянина на ЧС із біатлону

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Десятиразовий чемпіон світу з біатлону норвежець Тар'єю Бьо заявив, що такі люди, як росіянин Олександр Логінов, який виграв чоловічий спринт на чемпіонаті світу, "знищують спорт".

"Ми постійно говоримо про допінг у росіян. Але сьогодні це особливо символічно. Добре, що я можу це сказати – мені важко бути четвертим сьогодні, тому що російський допінгіст позбавив мене бронзи. Ми всі тренуємося щодня, щоб брати участь у чесних змаганнях, а потім приходять люди на кшталт Логінова та знищують наш спорт", – цитує норвежця агентство Xsport.

Тар'єй Бьо

Тар'єй Бьо

Twitter

Бьо також висловився з приводу препарату, на вживанні якого був спійманий росіянин, і запропонував переглянути покарання за допінг у біатлоні.

"Я впевнений, що якщо у тебе знайшли еритропоетин, то ти застосовував його свідомо. Такі люди повинні бути дискваліфіковані довічно. Бувають, звичайно, й інші історії. Коли допінг до спортсмена потрапляє через заражені продукти і все таке. Мені здається, для кожного виду допінгу потрібне різне покарання", – додав він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Логінов відмовився від спілкування з журналістами після перемоги в чоловічому спринті на чемпіонаті світу з біатлону.

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Тема
чемпіонат світу з біатлону
Особа
Олександр Логінов
Місце
Італія Антхольц
Тег
збірна Росії з біатлону
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Серж Серж
Серж Серж
росияне чесно не умеют ничего делать
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2
1
Морок Александр
Морок Александр
Скоро ватники создадут свой ЧМ, где будут соревноваться с северной корней, Удмуртии и мордвой. Там вам и место!
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3
К Денис
К Денис
Слишком много лекарств от астмы принял?)) в голову дало? =))))) но все равно 4)))
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