"Знищують спорт": норвезький чемпіон обурився через перемогу росіянина на ЧС із біатлону

Десятиразовий чемпіон світу з біатлону норвежець Тар'єю Бьо заявив, що такі люди, як росіянин Олександр Логінов, який виграв чоловічий спринт на чемпіонаті світу, "знищують спорт".

"Ми постійно говоримо про допінг у росіян. Але сьогодні це особливо символічно. Добре, що я можу це сказати – мені важко бути четвертим сьогодні, тому що російський допінгіст позбавив мене бронзи. Ми всі тренуємося щодня, щоб брати участь у чесних змаганнях, а потім приходять люди на кшталт Логінова та знищують наш спорт", – цитує норвежця агентство Xsport.

Тар'єй Бьо Twitter

Бьо також висловився з приводу препарату, на вживанні якого був спійманий росіянин, і запропонував переглянути покарання за допінг у біатлоні.

"Я впевнений, що якщо у тебе знайшли еритропоетин, то ти застосовував його свідомо. Такі люди повинні бути дискваліфіковані довічно. Бувають, звичайно, й інші історії. Коли допінг до спортсмена потрапляє через заражені продукти і все таке. Мені здається, для кожного виду допінгу потрібне різне покарання", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Логінов відмовився від спілкування з журналістами після перемоги в чоловічому спринті на чемпіонаті світу з біатлону.

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