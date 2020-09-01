Знаменитий російський біатлоніст присвоїв "золото" Олімпіади

Російський триразовий чемпіон світу з біатлону Іван Черезов назвав себе олімпійським чемпіоном.

Черезов, який жодного разу не перемагав на Олімпіадах, опублікував пост, в якому містилося згадування про неіснуюче "золото" Олімпіади.

"Багато хто запитує мене: де народився і живе олімпійський чемпіон Іван Черезов? Відповідаю. Я корінний іжевчанін, народився в простій робітничій сім'ї, в Устинівському районі Іжевська. У цьому ж районі міста я живу і сьогодні", – написав в Instagram росіянин, який балотується в Іжевську Думу.

Повідомлення Івана Черезова з неіснуючим титулом Instagram Івана Черезова

Через деякий час слова "олімпійський чемпіон" були прибрані з тексту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, біатлоністам збірної України віддали золоті медалі, відібрані у Росії. Дмитро Підручний, Артем Тищенко, Сергій Семенов і Артем Прима отримали нагороди найвищої проби за естафету на чемпіонаті Європи 2015 року в естонському місті Отепя.