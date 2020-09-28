Знаменитий екстренер збірної Росії з біатлону переніс інфаркт і опинився в комі

Знаменитий тренер з біатлону, який працював з жіночою збірною Росією, Вольфганг Піхлер переніс інфаркт і був введений в стан штучної коми.

Як повідомляє видання BILD, 65-річному німцеві стало погано під час велопрогулянки в місті Рупольдинг. Його реанімували на місці, після чого доставили в одну з місцевих лікарень. Стан Піхлера оцінюється як важкий, але стабільний.

"Вольфганг зараз у найкращих руках, ми можемо бути обережно оптимістичними", – сказав його брат Клаус.

Відзначимо, що Піхлер є одним з найкращих тренерів в історії біатлону. Протягом 19 років він працював зі збірною Швеції, а в 2011-2014 роках очолював Росію. Німець та його команди завоювали 37 медалей на Олімпійських іграх і чемпіонатах світу.

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