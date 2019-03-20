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Знаменитий біатлоніст звинуватив лідера збірної Росії в боягузтві

1.7тЧитати матеріал російською

Знаменитий норвезький біатлоніст Тар'єй Бе звинуватив лідера збірної Росії Олександра Логінова в боягузтві.

Логінов і Бе

Логінов і Бе

Раніше біатлоніст збірної Росії не став відповідати на запитання, які стосуються його допінгового минулого. За словами Бе, подібна поведінка є "проявом боягузтва".

"Ти повинен говорити не тільки тоді, коли отримуєш медалі. Треба мати сміливість відповідати на гострі запитання", — зазначив 30-річний норвежець в інтерв'ю NRK.

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Брат спортсмена Йоханнес Бе і французький біатлоніст Мартен Фуркад також негативно висловлювалися про росіянина. Обидва спортсмени пригадали Логінову його дискваліфікацію за застосування заборонених препаратів, яка тривала з 2014 по 2016 роки.

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Тема
Кубок світу з біатлону
Особа
Олександр Логінов
Тег
збірна Росії з біатлону
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