Зідан назвав ім'я кращого тренера планети

Головний тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан впевнений, що звання кращого тренера планети гідний наставник "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола.

"Я вже неодноразово грав проти команд, очолюваних каталонським фахівцем. Я його сильно поважаю і з нетерпінням чекаю нашої наступної зустрічі в Лізі чемпіонів. Думаю, що Пеп - кращий тренер в світі", - сказав французький фахівець в інтерв'ю Goal.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська журналістка Влада Седан, наречена гравця "Манчестер Сіті" і збірної України Олександра Зінченка розповіла, яке враження на неї справив головний тренер "Сіті" Хосеп Гвардіола.

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