Головна Новини
22 грудня • оновлено в 14:13
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини біатлону

Зідан назвав ім'я кращого тренера планети

Зідан назвав ім'я кращого тренера планети
Французький фахівець дав відверте інтерв'ю
1.5т Читати матеріал російською

Головний тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан впевнений, що звання кращого тренера планети гідний наставник "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола.

"Я вже неодноразово грав проти команд, очолюваних каталонським фахівцем. Я його сильно поважаю і з нетерпінням чекаю нашої наступної зустрічі в Лізі чемпіонів. Думаю, що Пеп - кращий тренер в світі", - сказав французький фахівець в інтерв'ю Goal.

Новини
Зідан встановив історичне досягнення в матчі "Барселона" – "Реал"

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська журналістка Влада Седан, наречена гравця "Манчестер Сіті" і збірної України Олександра Зінченка розповіла, яке враження на неї справив головний тренер "Сіті" Хосеп Гвардіола.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Автор
Максим Богданов
Особи
Зінедін Зідан Пеп Гвардіола
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги