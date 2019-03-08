Жіночий спринт на чемпіонаті світу з біатлону: результати українок

Українські біатлоністки невдало виступили в спринтерській гонці на чемпіонаті світу в шведському Естерсунді.

Наша команда у складі сестер Семеренок, Юлії Джими та Анастасії Меркушиної не зуміли поборотися навіть за потрапляння до двадцятки кращих. Найвищий результат серед наших співвітчизниць показала Меркушина, яка у фінішному протоколі опинилася на 28-у рядку.

Жодна з українок не зуміла показати чисту стрільбу. Саме цей фактор завадив "жовто-синім" поборотися за високі місця.

Переможцем спринту стала Анастасія Кузьміна, яка представляє Словаччину. Екс-росіянка на 10 секунд випередила норвежку Інгрід Тандревольд. "Бронза" ж дісталася Лаурі Дальмаєр з Німеччини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, старт чемпіонату світу з біатлону в Естерсунді ледь не був затьмарений смертельною трагедією.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!