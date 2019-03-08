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Жіночий спринт на чемпіонаті світу з біатлону: результати українок

5.1тЧитати матеріал російською

Українські біатлоністки невдало виступили в спринтерській гонці на чемпіонаті світу в шведському Естерсунді.

Наша команда у складі сестер Семеренок, Юлії Джими та Анастасії Меркушиної не зуміли поборотися навіть за потрапляння до двадцятки кращих. Найвищий результат серед наших співвітчизниць показала Меркушина, яка у фінішному протоколі опинилася на 28-у рядку.

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Жіночий спринт на чемпіонаті світу з біатлону: результати українок

Жодна з українок не зуміла показати чисту стрільбу. Саме цей фактор завадив "жовто-синім" поборотися за високі місця.

Переможцем спринту стала Анастасія Кузьміна, яка представляє Словаччину. Екс-росіянка на 10 секунд випередила норвежку Інгрід Тандревольд. "Бронза" ж дісталася Лаурі Дальмаєр з Німеччини.

Жіночий спринт на чемпіонаті світу з біатлону: результати українок

Як повідомляв OBOZREVATEL, старт чемпіонату світу з біатлону в Естерсунді ледь не був затьмарений смертельною трагедією.

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Тема
чемпіонат світу з біатлону
Особи
Юлія ДжимаАнастасія МеркушинаВаля СемеренкоВіта Семеренко
Місце
ШвеціяЕстерсунд
Тег
Збірна України з біатлону
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Комментарии на сайте не модерированы
Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
где украинки ,в жопе как и вся страна)
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