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8 грудня • оновлено в 19:01
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Жіноча естафета Кубка світу з біатлону завершилася сенсацією: де Україна

Жіноча естафета Кубка світу з біатлону завершилася сенсацією: де Україна
Наступний етап стартує 12 грудня в австрійському Хохфільцені
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Жіночою естафетою 4х6 км завершився 1-й етап Кубка світу з біатлону, який з 30 листопада по 8 грудня проходив у шведському Естерсунді.

Збірна України в складі Анастасії Меркушиної, Юлії Джими, Віти Семеренко та Дар'ї Блашко посіла дев'яте місце.

Для наших спортсменок гонка почалася невдало. Настя Меркушина демонструвала вкрай слабкий хід, який разом з неточною стріляниною (2 промахи), привів до 50-секундного відставання за підсумками етапу.

Юлія Джима, що бігла другою, не тільки не скоротила розрив, але зробивши по два неточних пострілу на кожному вогневому рубежі, відсунула команду більш ніж на хвилину від лідируючої Швеції.

Ні Віта Семеренко ні Дарина Блашко не змогли скоротити відставання. У підсумку Україна фінішувала в топ-10 через дві з половиною хвилини після переможця - збірної Норвегії.

Друге місце сенсаційно посіла команда Швейцарії. "Бронза" на рахунку господинь етапу.

Жіноча естафета Кубка світу з біатлону завершилася сенсацією: де Україна

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1-й етап Кубка світу з біатлону: результати і розклад трансляцій

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні чоловіча збірна України продемонструвала в естафеті кращий результат за останні 2 роки, зайнявши 6-е місце.

5 грудня в індивідуальній гонці Юлія Джима, стартувавши 74-й, змогла фінішувати на другому місці, створивши справжню сенсацію.

Минулого тижня в Естерсунді відбувся сингл-мікст, в якому Україна завоювала "дерев'яну" медаль, фінішувавши 4-й.

Потім наша команда в складі Віти Семеренко, Дар'ї Блашко, Артема Прими та Тараса Лесюка зайняла 15-е місце в змішаній естафеті.

Днями раніше Україна провалила чоловічу спринтерську гонку. Кращий результат продемонстрував Артем Прима - 32-е місце.

У жіночому спринті найкращою з українок стала Віта Семеренко, яка посіла 10-е місце.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Кубок світу з біатлону
Місце
Швеція Естерсунд
Тег
Збірна України з біатлону
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К Денис
К Денис
"где сейчас Украина" Трамп же ш прям выше на строчку сказал))) " в каком то месте" аха ха ха
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Я так понимаю вы мощно ворвались в топ 9?
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